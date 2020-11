VRT-journalist en filmspecialist Ward Verrijcken is overleden op 47-jarige leeftijd. Dat meldt de VRT. “We gaan hem en de bevlogen manier waarop hij over zijn grote passie film vertelde heel hard missen”, klinkt het.

“Ward was voor de VRT ‘onze man’ op de rode loper, in de filmzalen, voor de interviews met de internationale en Vlaamse filmsterren… Altijd was hij voor tv, radio en online meteen bereid om een filmtip te geven of een anekdote te delen”, zegt de openbare omroep in een mededeling.

CEO Frederik Delaplace drukt namens de hele VRT zijn medeleven uit: “De medewerkers van de VRT zijn erg geschrokken van het overlijden van hun dierbare collega Ward Verrijcken. Ward was voor ons niet alleen filmkenner; hij was een warme en geliefde collega, een luisterend oor, een enthousiaste mens. Het is onwezenlijk dat hij er niet meer is. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en collega’s die zwaar aangeslagen zijn.”

Interviews met talloze filmsterren

Ward Verrijcken werd geboren op 16 juli 1973. Hij studeerde Germaanse talen aan de KUB en de KU Leuven en ging later aan de slag bij Het Laatste Nieuws en het tijdschrijft Bonanza van Woestijnvis. Daarna ging hij bij de VRT aan de slag als filmreporter bij ‘De Rode Loper’, later werd hij de vaste filmjournalist van VRT NWS. Als FilmWard was hij ook aanwezig op sociale media.

In zijn carrière ontmoette hij tal van grote filmsterren en andere beroemdheden uit binnen- en buitenland zoals Robert De Niro, Meryl Streep, George Clooney, Oprah Winfrey, Justin Timberlake en Madonna.

