Ook Sean Dhondt en Allison Scott vieren de populaire feestdag.

Dat Halloween een hoogdag is voor bekende gezichten die zich graag verkleden, wisten we al.

En ook Allison Scott , de vrouw van Sean Dhondt, lijkt zich klaar te maken om Halloween te vieren.

Via zijn Instagram Story deelt Sean een kort filmpje met zijn 231.000 volgers. In de hoofdrol niemand minder dan Allison, die nog even de laatste hand legt aan haar Halloween-opmaak. “Zo schattig”, plaatste Sean bij de korte video. En zijn volgers? Die reageren lovend op een foto van het duo. “Leuk van jullie samen te zien”, klinkt het. “Jullie zijn niet te herkennen 👍”, reageert iemand anders. Of dat klopt, ontdek je zelf maar even:





Foto: Instagram Story Sean Dhondt