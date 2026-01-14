Sarah Puttemans wil leuke video maken, maar DIT had ze niet verwacht!

Geestige beelden van Sarah Puttemans, die elegant probeert te poseren voor de camera, maar een golf dacht daar helemaal anders over…

Sarah Puttemans vertoeft momenteel op vakantie in Saint-Barthélemy, een eiland in de Caraïbische Zee. De 26-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst wilde een video maken in de zee waarbij ze een golf op zich laat afkomen. Die was echter zo krachtig dat het er niet meer elegant, maar grappig uitzag.

Hilariteit

Haar volgers liggen – samen met haar – in een deuk. “Dit is veel te grappig!”, “Geweldig dat je dit op Instagram zet”, “Leuke post, Sarah. Je ziet er goed uit”, “Topper” en “Je blijft ook zo mooi tot het laatste moment”, wordt er gereageerd.

Ze deelde ook enkele zomerse vakantiekiekjes. Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram