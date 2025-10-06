Vrouw van Regi Penxten toont hoe ze hersteld is van zwangerschap: “Heel mooi!” (foto’s)

Kristel Hubeny heeft een voor-en-nafoto gedeeld van hoe ze er nu uitziet en toen ze hoogzwanger was.

Kristel Hubeny, de vrouw van Regi Penxten, heeft twee prachtige foto’s gedeeld op Instagram. Op de eerste foto zien we de 36-jarige logopediste zo’n negen maanden geleden, hoogzwanger. Het tweede kiekje toont hoe haar lichaam inmiddels hersteld is van de zwangerschap. Kristel beviel eind december 2024 van dochtertje Suze. “9 maanden in, 9 maanden uit. Hou van de billekes, maar mis de buik (en tijd voor glam)”, schrijft ze bij de foto’s.

Platte buik

In de reacties lezen we niets dan lof voor Kristel. “Heel mooi en je hebt al terug een prachtige platte buik”, “Knappie!”, “Mooie foto’s en prachtig gezinnetje” en “Ik zie en hoor jullie graag bezig, zo prachtig en liefdevol!”, klinkt het onder meer.

