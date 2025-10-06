Tanja Dexters onthult hoeveel ze in één maand verdiende met OnlyFans: “Wablieft?!” (video)

Tanja Dexters verklapt in ‘Komen Eten’ hoeveel ze met OnlyFans binnenhaalde in de eerste maand na haar lancering. En dat is een serieus bedrag…

In februari 2023 kondigde Tanja Dexters aan dat ze een OnlyFans-account was gestart. De 48-jarige ex-Miss België maakte meteen duidelijk dat ze niet verder zou gaan dan lingeriefoto’s. Dat legt ze uit in ‘Komen Eten bij VT4’: “Ik dacht dat ik daar normale dingen op kon laten zien: Tanja die aan het koken is, Tanja die aan het strijken is, enzovoort. Ik dacht dat mensen dat zouden willen zien, in lingerie, maar nooit naakt”, klinkt het.

Verbaasde Ann Van Elsen

Abonnees betaalden 20 euro per maand. Het platform hield zelf 20% van die inkomsten af. Maar het bedrag dat ze uiteindelijk overhield, was enorm. “Op vier weken tijd had ik toch zo’n 18.000 euro verdiend. Enkel en alleen door foto’s in lingerie te delen”, aldus Tanja. “Wablieft?!” kan haar collega Ann Van Elsen het amper geloven. “18.000 euro in een maand en dan heeft ze haar kleren nog aan”, zegt Ann voor de camera.

‘Komen Eten bij VT4’ is van maandag tot donderdag om 21.15 uur te bekijken op Play4 en GoPlay.

Foto: GoPlay