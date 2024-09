Vrouw van Regi is halverwege de zwangerschap: “Dik en happy!” (foto’s)

Kristel en Regi hebben geposeerd voor een fotoshoot waarbij de focus ligt op de bolle buik van Kristel. “Prachtige foto’s van een heel mooi en gelukkig koppel”, klinkt het in de reacties.

Eind juni kondigden Kristel Hubeny (35) en Regi Penxten (48) aan dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Inmiddels zit Kristel in de helft van haar zwangerschap en om dat moment in de kijker te zetten, poseerde het in februari getrouwde koppel voor de lens van Het Laatste Nieuws. Ze deelden de kiekjes op Instagram. “Dik en happy!”, knipoogt Kristel erbij.

Stralend koppel

In de reacties klinkt er alleen maar bewondering voor hen. “De liefde spat er zo af”, “Vooral mooi zwanger en niet dik”, “Prachtige foto’s van een heel mooi en gelukkig koppel. Kristel is stralend zwanger”, “Jullie zijn zo knap en liefdevol samen”, en “Mooi buikje”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram