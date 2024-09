Jitske Van de Veire toont hoe haar lichaam veranderd is doorheen de jaren: “Perfect zoals je bent, ervoor of erna” (foto’s)

Jitske Van de Veire heeft enkele foto’s van vroeger tot nu gedeeld met een mooie boodschap. “Elk moment dat je jezelf op beeld vastlegt ben je een schoon mens”, schrijft ze erbij.

Jitske Van de Veire is op sociale media altijd heel transparant geweest over haar uiterlijk. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ probeert haar volgers daarmee duidelijk te maken hoe belangrijk body positivity is.

Zelfkritiek

Nu deelde ze een aantal foto’s waarop te zien is welke weg haar lichaam de afgelopen jaren afgelegd heeft. “Soms kijk ik naar foto’s van mezelf van de voorbije tien jaar en besef ik dat ik mezelf op elke foto nog steeds vergelijk met een andere foto. Dat ik elke keer denk: ja, maar toen stond ik magerder of toen was ik knapper. Misschien moeten we proberen beseffen dat zo kritisch zijn voor onszelf ons laat vergeten dat we er vandaag ook gewoon goed uitzien. En morgen ook. En gisteren ook. Elk moment dat je jezelf op beeld vastlegt ben je een schoon mens”, klinkt het.

Bewondering én advies

“Op elke foto even knap. Je straalt!”, complimenteert een volger haar. “Misschien moeten we ook eens tegen onszelf zeggen dat dat perfecte figuur niet is wat ons mooi maakt, maar de persoonlijkheid die we uitstralen. En dat we gezond zijn…”, drukt iemand anders haar op het hart. “Perfect zoals je bent, ervoor of erna”, en “Magerder is daarom niet mooier. Een vrouw mag vrouw zijn. Ideaalbeelden zijn niet altijd de mooiste en vaak ook niet realistisch”, lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram