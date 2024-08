Pauline De Vos imponeert met kleurrijke outfit op trouw: “Je straalt!” (foto)

Pauline De Vos, de ex-vriendin van Junior Planckaert, heeft op Instagram haar outfit gedeeld die ze droeg op een huwelijk. “Wauw, prachtig!”, klinkt het in de reacties.

Vorig weekend was Pauline De Vos te gast op een trouwfeest. De 26-jarige brunette – die twee jaar een koppel vormde met Junior Planckaert, maar enkele weken geleden liet weten dat hun relatie voorbij is – droeg een kleurrijke jurk en postte enkele foto’s ervan op Instagram. “Lovely wedding vibes from last Saturday”, glundert ze erbij.

Geknipte outfit

Voor haar volgers is de outfit meer dan geslaagd. “Wauw, prachtig! Kleed precies gemaakt voor u”, “Je straalt met je mooie jurk”, “Zo mooi dat je bent”, “Je kleedje staat je goed”, en “Knap, leuke kleuren”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram