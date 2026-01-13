Vrouw van Kevin De Bruyne straalt in diep uitgesneden jurk: “Perfectie” (foto)

Michèle Lacroix, de echtgenote van Kevin De Bruyne, heeft alle aandacht naar zich toe getrokken op de Gouden Schoen. “Zo mooi!”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen zondag vond het gala van de HLN Gouden Schoen plaats. Uiteraard was Kevin De Bruyne van de partij, net als zijn vrouw Michèle Lacroix. De 32-jarige brunette verscheen in een prachtige, diep uitgesneden zwarte jurk.

Complimenten

Ze deelde de bewuste outfit op Instagram, waar de reacties stuk voor stuk lovend zijn. “Schoonheid”, “Perfectie”, “Je ziet er prachtig uit in die mooie jurk” en “Zo mooi!”, lezen we onder meer. “Ohhhhhh, Kevin De Bruyne”, grapt iemand anders.

Foto: Instagram