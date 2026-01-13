Ruben Van Gucht te zien op foto van oude bekende nadat hij nieuwe liefde aankondigt

Het liefdesleven van Ruben Van Gucht is en blijft een mysterie. Een nieuwe foto op een hotelkamer roept meer vragen op dan antwoorden.

Twee dagen geleden stelde Ruben Van Gucht zijn nieuwe partner Valentine Besard (20) voor op de ‘Gouden Schoen’. Einde verhaal met Charlotte Van Looy dan? Je weet wel, de dame met wie Ruben een relatie had naast zijn open huwelijk met Blanka Vlašić. De voorbije maanden leek die liefde immers serieus bekoeld, waardoor de kennismaking met Valentine geen al te grote verrassing was.

Hotelkamer

Maar niets is minder waar, zo blijkt. Charlotte Van Looy (31) vertoeft momenteel op vakantie in Gran Canaria en deelde enkele foto’s daarvan op Instagram. Op een kiekje van de hotelkamer duikt niemand minder op dan… Ruben Van Gucht. Althans: een deel van het 39-jarige Sporza-gezicht (uiterst rechts op de foto). Het past in het levenspatroon van Ruben, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij een polyamoreuze levensstijl op nahoudt.

Foto: Instagram