Vrouw van Kevin De Bruyne deelt sensuele selfie: “Hij is de gelukkigste man ter wereld!” (foto)

Michèle Lacroix, de echtgenote van Kevin De Bruyne, wordt overladen met complimenten op een leuke foto die ze deelde. “Perfectie”, klinkt het onder meer in de reacties.

Michèle Lacroix krijgt heel wat reacties op een selfie die ze deelde op Instagram. De 30-jarige mama van drie, die in 2017 in het huwelijksbootje stapte met Kevin De Bruyne, postte een foto waarop ze in een zwart topje poseert. Op de volgende foto zien we een screenshot waarin haar gevraagd wordt om meer foto’s te delen.

Complimenten

Haar volgers reageren massaal én heel positief op het kiekje. “Koningin”, “Onvoorstelbaar mooi”, “Perfectie”, “Kevin De Bruyne is de gelukkigste man ter wereld!”, en “Prachtige foto”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram