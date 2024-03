Hoogzwangere Danira Boukhriss verklapt geslacht baby én toont bolle buik: “Zo mooi!” (foto’s)

Danira Boukhriss heeft een prachtige fotoshoot gedaan waarbij haar ronde buik centraal staat. Ze geeft haar volgers tevens mee of het een meisje of een jongen wordt…

Het is aftellen geblazen, want Danira Boukhriss is uitgerekend voor begin april. Als alles goed gaat wordt ze dus binnen enkele weken voor de eerste keer mama. De 33-jarige journaliste en presentatrice deed nog snel even een zwangerschapsshoot waarbij de focus op haar blote buik ligt. En hoewel ze het geslacht van haar kindje tot nu toe altijd voor zich heeft gehouden, verklapt ze nu dat het een… JONGEN wordt!

Platliggen

Na de fotoshoot was het wel tijd voor rust, ook omdat het moest. “Een dag na deze shoot werd ik omwille van complicaties op non-actief gezet en veroordeeld tot verplicht platliggen. De afgelopen weken heb ik dus vooral beleefd vanuit mijn living, zetel en bed (was best gezellig hoor!). Ik ben dus heeeel blij dat ik dit nog op de valreep heb kunnen doen, samen met mijn babyboy”, legt ze uit op Instagram.

Steun

Haar volgers steken haar alvast een hart onder de riem. “Veel moed en positieve vibes voor jou!”, “Mooierd! Lucky boy, met zo’n topvrouw als mama!”, “Geniet nog van de rust!”, “Zo mooi!”, en “Prachtige fotoshoot! Ik hoop dat je verder zal kunnen genieten van de zwangerschap”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram