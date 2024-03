Vrouw van Justin Bieber maakt selfies in piepkleine bikini: “Zo knap!” (foto’s)

Hailey Bieber heeft weer wat nieuwe beelden gedeeld met haar fans.

Met maar liefst 51 miljoen volgers doet Hailey Bieber, de vrouw van Justin Bieber, het bijzonder goed op Instagram. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe plaatjes uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame genieten in een wel erg kleine bikini.

“Ik ben dan hier als je me nodig hebt”, voegt Hailey Bieber toe aan de zonovergoten foto’s. En haar fans? Die laten ook van zich horen. Dat blijkt uit de vele reacties die Hailey krijgt op haar nieuwste post.

“Zo knap!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Mag ik ook komen?”, vraagt Kylie Jenner zich af. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.