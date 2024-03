‘K2 zoekt K3’-finaliste Lisa Michels geniet in bikini: “Schoonheid!” (foto’s)

Werken op Curaçao kan je bezwaarlijk een straf noemen.

Dat is toch wat we durven stellen als we de nieuwste posts van ‘K2 zoekt K3’-finaliste Lisa Michels bekijken. Voor de opnames van een film bevond de dame zich recent op het mooie eiland. Foto’s van die ongetwijfeld leuke tijd deelt ze via Instagram met haar fans.

“Working on Curaçao part 2”, plaatst Lisa Michels bij onderstaand album. Zo zien we de dame genieten in bikini. En de vele volgers van Lisa zijn er als de kippen bij om weer van zich te laten horen, zo blijkt.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Heel leuk”, gaat het verder. “Sexy babe”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.