Hoogzwangere Eline De Munck toont bolle buik: “Het aftellen is nu écht begonnen” (video)

Eline De Munck heeft een video gedeeld waarop haar ronde buik goed te zien is. “Zo mooi zwanger en zo’n prachtige pakjes voor jullie kleintje”, wordt er gereageerd.

Volgende maand wordt Eline De Munck voor de tweede keer mama. Haar dochter Colette – die in maart 2024 het levenslicht zag – krijgt er dan een broertje of zusje bij. De 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ postte op Instagram een video waarin haar bolle buik centraal staat en waarin ze ook al enkele kleertjes voor haar kindje toont. “Het aftellen is nu écht begonnen – de laatste weken voor we ons kleintje in onze armen mogen sluiten. Tijd dus om mijn valies te maken en de eerste outfits voor ons baby’tje te kiezen”, glundert ze.

Jongen of meisje?

Of het een jongen of een meisje wordt, verklapt ze nog niet. Al is ze benieuwd naar de voorspelling van haar volgers, die haar overladen met lof. “Zo mooi zwanger en zo’n prachtige pakjes voor jullie kleintje. Alvast een goede bevalling toegewenst”, “Misschien cliché, maar als het maar gezond is maakt het (denk ik) niet uit of het een jongen of meisje is” en “Je ziet er mooi zwanger uit”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram