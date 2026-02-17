Vriendin van Niels Destadsbader deelt bikini- en vakantiefoto’s: “Heel mooi!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Gill Requière, die samen met haar partner Niels Destadsbader ongetwijfeld een deugddoende vakantie achter de rug heeft. Aan haar meer dan 236.000 volgers op Instagram toont ze nu enkele prachtige beelden van hun leuke tijd samen.

In onderstaand album zien we Gill en Niels meermaals genieten van de zon. “Asante kutoka moyoni mwangu ❤️. Kenya, Msambweni you were special”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans laten echter ook volop van zich horen.

“Heel mooi!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Heel mooi”, klinkt het. “Amaai. Uw West-Vlaams is echt al heel goed”, grapt Niels Destadsbader. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.