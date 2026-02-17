Paris Hilton viert haar verjaardag in bikini: “Iconisch!” (foto’s)

Er is er eentje jarig!

Op Instagram pakt Paris Hilton uit met nieuwe beelden. Doorgaans geeft ze updates uit haar dagelijkse leven aan haar meer dan 26,7 miljoen volgers en dat is ook nu niet anders.

Voor haar verjaardag (17 februari, red.) trok Paris een leuke bikini aan. “Birthday in paradise”, schrijft ze onder andere bij onderstaande beelden. Haar fans? Die vieren duidelijk mee!

“Iconisch!”

Al vlug stromen de lovende reacties en felicitaties binnen. “Iconisch”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het meermaals verder. “De koningin der vakanties”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.