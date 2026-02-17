HomeNieuwsEntertainmentOlga en Billie Leyers krijgen lovende reacties op deze foto: "Prachtige zussen!"
Olga en Billie Leyers krijgen lovende reacties op deze foto: “Prachtige zussen!”

Een foto van zussen Olga en Billie Leyers lokt positieve reacties uit.

Op Instagram, waar Olga maar liefst 236.000 volgers heeft, verscheen recent onderstaand prentje. We zien Olga en Billie samen poseren voor de lens.

“💚”, voegt Olga behoorlijk beknopt toe. Daarmee verwijst ze vermoedelijk naar de kleur van hun ogen. Aan reacties geen gebrek, zo blijkt nu.

“Prachtige zussen!”

De lovende commentaren stromen vlotjes binnen. “Prachtige zussen”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Die ogen”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar:

Foto: Instagram

