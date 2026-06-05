Loredana van 2 Fabiola laat zich volledig gaan in bikini: “Prachtvrouw!” (video)

Loredana De Amicis straalt volop in een leuk filmpje op haar sociale media. “Powerwoman”, klinkt het in de reacties.

Loredana De Amicis maakt al sinds 2008 het mooie weer bij 2 Fabiola, maar schrijft daarnaast ook haar eigen muziek. Zo zien we de 40-jarige zangeres aan zee in bikini volledig opgaan in haar nieuwe nummer ‘Una Notte Perfetta’. Ook Pat Krimson geeft het beste van zichzelf. En dat mag ook, want 2 Fabiola viert dit jaar haar 35-jarig bestaan.

Ambiance

Loredana deelde het filmpje op Instagram, waar haar volgers de beelden duidelijk kunnen smaken. “Genieten met prachtige muziek”, “Powerwoman”, “Het leuke is dat er precies niemand op het strand is. Dat is wel top: rust!”, “Prachtvrouw”, en “Top, volle ambiance”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram