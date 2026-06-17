Lize Feryn laat haar babybuik zien: “Prachtig zwanger!” (foto’s)

Lize Feryn heeft enkele prachtige foto’s gedeeld waarop haar bolle buik centraal staat. “Geniet nog even van jullie tijd samen met z’n tweetjes”, klinkt het.

Nog enkele weken en dan worden Lize Feryn en Aster Nzeyimana voor het eerst mama en papa. De 33-jarige actrice deelde op Instagram enkele mooie vakantiekiekjes, waaronder foto’s van haar ronde buik. “Vijf daagjes heerlijk niks doen. Aleja, gezelschapsspelletjes spelen, lezen, golfen, eten, poezekes aaien. Druk druk druk”, schrijft ze erbij.

Aftellen

Haar volgers kijken net als Lize zelf uit naar hét moment. “Mooi zwanger. Nu nog met twee, straks met drie. Als dat niet mooi is!”, “Prachtig zwanger. Geniet er samen van”, “Jullie zijn zulke mooie mensen. Prachtig om dit met ons te delen”, en “Schoon, dat genieten. Nog schoner: de liefde. Het allerschoonst? Die prachtige babybuik”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram