Ianthe Tavernier straalt in zomerse outfit: “Mooierd!” (foto’s)

Ianthe Tavernier oogst heel wat lof met enkele zomerse kiekjes. “Knappe madam”, klinkt het in de reacties.

Ianthe Tavernier vloog onlangs samen met haar vriend Joren Dumont naar het Griekse eiland Kos om familie te bezoeken. De 37-jarige actrice, die we vooral kennen als Floor uit ‘De Buurtpolitie’, postte op Instagram enkele foto’s waarop ze op het strand poseert. Ze draagt een lichtblauwe tweedelige zomerset met een speels topje en rokje.

Lovende reacties

De actrice en zangeres, die in juni vorig jaar mama werd van dochtertje Lélo, krijgt heel wat positieve reacties. “Zalig, geniet ervan”, “Prachtige foto’s”, “Mooierd!”, “Leuk setje”, en “Knappe madam”, wordt er onder meer gereageerd.

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Foto: Instagram