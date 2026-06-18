HomeNieuwsEntertainmentIanthe Tavernier straalt in zomerse outfit: "Mooierd!" (foto's)
Entertainment

Ianthe Tavernier straalt in zomerse outfit: “Mooierd!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
0

Ianthe Tavernier oogst heel wat lof met enkele zomerse kiekjes. “Knappe madam”, klinkt het in de reacties.

Ianthe Tavernier vloog onlangs samen met haar vriend Joren Dumont naar het Griekse eiland Kos om familie te bezoeken. De 37-jarige actrice, die we vooral kennen als Floor uit ‘De Buurtpolitie’, postte op Instagram enkele foto’s waarop ze op het strand poseert. Ze draagt een lichtblauwe tweedelige zomerset met een speels topje en rokje.

Lovende reacties

De actrice en zangeres, die in juni vorig jaar mama werd van dochtertje Lélo, krijgt heel wat positieve reacties. “Zalig, geniet ervan”, “Prachtige foto’s”, “Mooierd!”, “Leuk setje”, en “Knappe madam”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Vriendin van Ruben van Gucht pakt uit met doorschijnende rok: “Miss België 2027!” (foto’s)
Volgend artikel
Jennifer Lopez maakt indruk met diep decolleté: “Ik ben sprakeloos…” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel