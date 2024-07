Vriendin van Junior Planckaert poseert in bikini op vakantie: “Prachtige foto’s!”

Pauline De Vos, de vriendin van Junior Planckaert, wordt overladen met complimenten op enkele vakantiefoto’s die ze deelde. “Je ziet er goed uit”, wordt er onder meer gereageerd.

Pauline De Vos geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Kroatië. De 25-jarige brunette – die al twee jaar een koppel vormt met Junior Planckaert (31) – postte enkele kiekjes waarop ze in bikini op een speedboot zit. “Mood: 👙 all day ✌🏼☀️”, glundert ze.

Complimenten

Haar meer dan 40.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooie foto’s, geniet van je vakantie”, “Je ziet er goed uit”, “Knap lichaam, amai”, “Leuk!”, en “Prachtige foto’s”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram