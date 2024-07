‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck geniet in zomerse jurk: “Staat je prachtig!” (foto’s)

Op Instagram weet Lynn Van den Broeck haar fans weer stevig te verbazen.

Met een meer dan fraaie 79.500 volgers doet de ‘Thuis’-actrice het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent wederom het geval, toen ze onderstaande vakantiefoto’s op haar pagina plaatste.

We zien Lynn Van den Broeck in een zomerse jurk genieten van de zon. “Ik ben vandaag in de buurt gaan winkelen en vond deze jurk”, schrijft ze bij de foto’s. De outfit die ze draagt valt duidelijk in de smaak bij haar vele fans, want al snel reageren ze positief!

“Staat je prachtig!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Staat je prachtig”, klinkt het. “Die kleur is perfect”, gaat het verder. “Diva ❤”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Lynn Van den Broeck juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.