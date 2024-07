Jutta Leerdam toont afgetraind lichaam: “Een ware inspiratie!” (foto)

De Nederlandse langebaanschaatsster Jutta Leerdam krijgt heel wat complimenten op een selfie die ze nam. “Wat heb je toch een prachtig lichaam”, reageren haar volgers.

Ze is tweevoudig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen. En dan sommen we al haar overwinningen nog niets op. Jutta Leerdam is een topper, maar daar hoort uiteraard behoorlijk wat training bij. Het 25-jarige schaatsfenomeen deelde onlangs een foto waarop ze haar afgetraind lichaam laat zien in de fitness.

Topper

Haar meer dan vier miljoen volgers hebben massa’s respect voor haar. “Trots op jou, toppertje”, “Knappe godin”, “Bewondering voor je”, “Zo mooi”, “Een ware inspiratie!”, en “Wat heb je toch een prachtig lichaam!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram