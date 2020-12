De lockdown doet wat met mensen, niet in het minst met bekende figuren op sociale media. De ene na de andere pikante foto en video vindt zijn weg naar het internet en ook de populaire popzangeres Jessie J doet er aan mee.

Je bent single en je wil wat, zo lijkt het. Haar laatste Instagram-post laat met een kwinkslag weinig aan de verbeelding over. In de korte video krijgen we een selfie te zien van het voormalig ‘The Voice’-jurylid, halfnaakt op bed. Nadien huilt ze tranen met tuiten. Reden? Die geeft ze mee in het bijhorende tekstje bij de foto: “Geduwd op ‘verzend’. Zijn reactie: ‘OMG, jij schildert?!'”, doelend op de schildersezel die ook prominent in beeld staat.

Channing Tatum

Een grapje dat door fans wordt gesmaakt. “Jij bent dan ook een meesterwerk!”, zo laat iemand weten. Het is trouwens niet de eerste keer dat de zangeres pikant materiaal van zichzelf post. Sinds haar breuk met acteur Channing Tatum in april van dit jaar post ze regelmatig wat halfnaakte beelden.

Foto: Instagram Jessie J