Lady Gaga blijft zich als filantroop en dierenliefhebster inzetten. In 2019 kondigde ze nog aan om haar eigen cosmetica op de markt te brengen waar geen dierenexperimenten aan te pas komen, in samenwerking met HAUS Laboratories. Voor datzelfde bedrijf is ze nu een nieuwe campagne gestart.

En dat het de aandacht trekt, dat is bij deze bewezen. Hoe kan het ook anders, want Gaga poseert op haar knieën halfnaakt op het campagnebeeld. Strategisch geplaatste haarlokken en een sensuele blik doen zowel fans als non-fans van de immer populaire 34-jarige zangeres enthousiast reageren.

”Koningin”

HAUSLABS is behoorlijk trots op de shoot: “Het weer mag dan kouder worden, wij verhogen de temperatuur alleszins wat.” Meteen een schot in de roos bij het publiek. “OMG, de koningin is wondermooi!”, zo kunnen we lezen in één reactie. “Deze foto is geweldig!”, zo laat iemand anders weten. Met meer dan 112.000 likes op twee dagen tijd zal het cosmeticahuis dus zeker niet klagen.

Foto: Instagram Lady Gaga