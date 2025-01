Virginie Van Mol poseert in gele bikini. Wesley Sonck reageert: “Jawadde!” (foto)

Op Instagram heeft Virginie Van Mol, die recent in het huwelijksbootje stapte met Wesley Sonck, wat nieuws gedeeld.

Met een fraaie 6.931 volgers doet de therapeute in afslanking en anti-aging het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden. En dat was recent niet anders.

We zien Virginie Van Mol stralen in een mooie, gele bikini. Zelf voegt ze een promopraatje toe, maar haar fans hebben duidelijke heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen. En Wesley Sonck laat ook van zich horen!

“Jawadde!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Jawadde 🥰”, gaat Wesley verder. “❤️”, reageren velen nog. Tijd dus om eens te kijken naar waar velen zo positief over zijn!