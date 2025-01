Nicole Scherzinger imponeert met bikinifoto’s: “Schoonheid!”

Wie op deze grijze dagen wat nood heeft aan zomerse taferelen, is bij Nicole Scherzinger aan het juiste adres.

De bekende dame doet het met haar meer dan 6.9 miljoen volgers uitermate goed op Instagram. Geregeld pakt ze daar uit met nieuwe beelden en dat was ook onlangs niet anders.

We zien Nicole Scherzinger in bikini poseren aan het water. In de beschrijving laat ze weten dat ze blij is om even aan de drukte te kunnen ontsnappen. Ook blijft ze naar eigen zeggen bidden voor de mensen in Los Angeles.

“Schoonheid!”

Op lovende reacties moet Nicole niet lang wachten. “Schoonheid”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat ze gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.