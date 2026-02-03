HomeNieuwsEntertainmentDochter van Gordon Ramsay poseert in luchtige outfit: "Je ziet er geweldig...
Dochter van Gordon Ramsay poseert in luchtige outfit: “Je ziet er geweldig uit!” (foto)

Holly Ramsay heeft weer wat leuks gedeeld.

Op Instagram, waar de dochter van tv-chef Gordon Ramsay zo’n 520.000 volgers heeft, pakt Holly wel vaker uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

Ze opent onderstaand fotoalbum met een luchtige outfit. “🍯🌕ing”, voegt ze wel erg beknopt toe aan de beelden. Haar fans hebben echter heel wat meer te vertellen.

“Je ziet er geweldig uit!”

Al vlug stromen de eerste reacties binnen. En die zijn positief! “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Wat een icoon”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even:

Foto: Instagram

