Zus van Kate Moss straalt in doorschijnende outfit: “Schoonheid!” (foto’s)

Lottie Moss weet haar fans weer te verbazen.

De meer dan 583.000 Instagram-volgers van de zus van Kate Moss krijgen regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En dat is ook deze keer weer het geval.

In onderstaand fotoalbum zien we Lottie meermaals poseren in een doorschijnende outfit. “🫦🫦🫦🫦”, houdt ze het zelf kort maar krachtig. Velen van haar fans hebben echter wel wat meer te vertellen.

“Schoonheid!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.