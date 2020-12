Kelly Gale gooit momenteel hoge ogen op het wereldwijde web met een naaktfoto in de woestijn. Het Zweeds-Australische topmodel is een bekende naam bij Victoria’s Secret. De 25-jarige schone kan dan ook rekenen op geweldig positieve commentaren op sociale media.

Gale is de wederhelft van Joel Kinnaman, die we kennen uit films als RoboCop en Suicide Squad en de hoofdrol speelde in het eerste seizoen van Altered Carbon. Hij maakte het kiekje van zijn vriendin in de Californische woestijn.

”Foto zonder Gale?”

Opvallend: op de foto draagt Gale géén make-up op de foto. “HOLY! Dit is letterlijk perfect!”, zo laat één van haar volgers op Instagram weten. “Dit kan wel eens de foto van het jaar zijn”, zo opperde iemand anders. Eéntje had echter meer interesse in de setting: “Ik wil niet onbeleefd zijn, maar heeft iemand deze foto zonder haar in beeld? De omgeving is episch!”.

Foto: still Instagram Kelly Gale