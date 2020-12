Amber en Arda zijn intussen al een tijdje samen en verwachten zelfs een kindje. Er werd echter heel wat gespeculeerd over het begin van hun relatie. Zo dachten sommigen dat Arda zijn ex Elke had bedrogen met Amber. Dat klopt niet, zo vertelt Amber.

De meest recente editie van ‘Temptation Island’ had heel wat spektakel te bieden. Zo was er Arda die zijn relatie met Elke op het spel zette door in bed te duiken met verleidster Eline. Uiteindelijk hoefde het niet meer voor Elke en ook Eline zag een relatie met hem niet zitten.

Niets gedaan tijdens opnames

Niet veel later was Arda samen met verleidster Amber. Omdat het allemaal zo snel ging, deden de geruchten de ronde dat Arda Elke bedrogen had met Amber. Zij ontkent dat nu met klem. “Sommige mensen denken dat Arda Elke met mij heeft bedrogen, maar tijdens de opnames heb ik niks met hem gedaan, en toen ze terugkwamen, was hun relatie volledig over, vertelt ze in Grazia.

Geen derde keuze

De geruchten dat Amber derde keuze geweest zou zijn, kloppen evenmin. “Ook heb ik in de media gelezen dat ik derde keus was. Dat hij bij mij terecht is gekomen nadat Elke en Eline hem niet meer wilden. Dat is ook niet het juiste verhaal. Arda heeft het contact met Eline zelf stopgezet na ‘Temptation’ omdat Elke toen nog bij hem inwoonde en hij niemand wilde kwetsen. Wij hebben altijd contact gehouden, en van daaruit is het verder gegroeid”, klinkt het.

Hoogzwanger

Intussen is Amber 37 weken zwanger van Arda en verwachten ze binnenkort een jongetje. “Als je me een jaar geleden had verteld dat ik nu met iemand van ‘Temptation’ samen zou zijn en een kind zou verwachten, had ik dat niet geloofd”, besluit ze.

Het bericht ‘Temptation’-Amber openhartig: “Geruchten over bedrog kloppen niet” verscheen eerst op Metro.