Véronique De Kock krijgt slappe lach tijdens live radio-uitzending: “We zijn haar kwijt!” (video)

Hilarisch moment woensdagmorgen op radio Nostalgie. Véronique De Kock lag plots in een deuk…

“Ik weet niet wat er gebeurd is, maar Véronique De Kock ligt bijna op de grond van het lachen. We zijn haar kwijt”, hoorden we Sander Vandenhende vanmorgen zeggen tijdens het ochtendprogramma ‘Sta op! met Véronique De Kock’ op Nostalgie.

Hoofdtelefoon

De reden van haar lachbui? Wel, daar moesten we even op wachten, maar de 49-jarige voormalige Miss België legde het uiteindelijk toch zelf uit. “Oh, amai. Onze producer ligt ook in een deuk. Oh, zo lachen. Ik sta klaar om te beginnen en ik heb mijn koptelefoon niet op”, lacht ze. “Ja, hilarisch dus. Véronique De Kock was vergeten haar koptelefoon op te zetten”, reageert Sander. “Jari, was dat grappig of was dat grappig? Sorry, ik ben terug”, verwijst ze naar haar producer, die even hard aan het lachen was.

Hilariteit

Het fragment werd massaal bekeken op Instagram. “Nu ziet iedereen eens wat ik elke ochtend moet doorstaan!”, knipoogt Sander in de reacties. “Och Véro, jij bent echt een zalige madam”, “Haha, heerlijk”, en “Wow, Véro!”, wordt er nog gereageerd.

