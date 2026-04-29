Celine Van Ouytsel vraagt mening over outfit voor trouwfeest, maar: “Lijkt net op een pyjama!” (video)

Celine Van Ouytsel vraagt haar volgers om raad over een outfit die ze wil dragen op een trouwfeest.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet over haar eigen trouwfeest. Dat zou een beetje snel zijn, aangezien ze nog niet zo lang samen is met Metejoor. De 29-jarige ex-Miss België stelde op Instagram twee opties voor van het Italiaanse damesmodemerk Fracomina. De eerste is een lichtroze midi-jurk met een aansluitend bovenstuk en een zwierige rok. De tweede outfit is een zachtroze satijnen set met een losvallende broek en een kimonoachtige top met strik.

Nachtkledij

“Wat denken jullie? Optie 1 of 2?”, vraagt ze haar volgers op Instagram. De meeste reacties gaan richting de eerste optie, omdat de tweede outfit te veel aan nachtkledij doet denken. “Eerste look. Die tweede is net een pyjama, sorry hoor”, “Optie 1. Mooi weer en eens iets anders. Je draagt vaak pakjes, wat je ook geweldig staat. Je kan echt alles dragen. Succes”, “1 is prachtig. 2 is mooi, maar lijkt op nachtkleding”, “Jij staat met alles. Misschien de jurk? Een trouwfeest vraagt toch om een jurk?”, en “Je straalt met beide. Kies waar je je het meest comfortabel en zelfzeker in voelt”, klinkt het in de reacties.

