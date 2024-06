Véronique De Kock amuseert zich in zomers kleedje: “Prachtige foto van een prachtige vrouw!”

Op Instagram pakt Véronique De Kock uit met een leuke foto.

Met niet minder dan 155.000 volgers doet Véronique het enorm goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand plaatje op haar pagina plaatste.

We zien Véronique De Kock op jolige wijze poseren in een zomers kleedje. “Crazy in the coconut… Life is so much nicer when you don’t take it too seriously…”, voegt ze toe aan haar post. En haar fans? Die zijn duidelijk blij met wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Prachtige foto van een prachtige vrouw!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige foto van een prachtige vrouw”, klinkt het. “Mooi kleedje”, gaat het verder. “Zalig 😍”, reageert een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Véronique De Kock juist gedeeld heeft, denken we dan.