Candice uit ‘Blind Getrouwd’ straalt in badpak: “Jij staat met alles!” (foto)

Candice Martens pakt op Instagram uit met een zomerse badpakfoto om haar eigen collectie in de kijker te zetten. “Eindelijk een zonnestraaltje”, klinkt het positief in de reacties.

Het zonnetje in huis was Candice Martens al toen ze enkele jaren geleden op zoek ging naar de liefde in ‘Blind Getrouwd’. Met Marijn klikte het meteen en ze vormden een tijdje een koppel, maar het sprookje bleef niet duren. Inmiddels is de 34-jarige ‘bom van Beveren’ nog steeds vrijgezel, maar legt ze zich volledig toe op haar kledingwebshop ‘FAZENNA by Candice’.

Uitkijken naar zomerfestivals

Zo deelt ze op Instagram af en toe prachtige exemplaren die ze zelf ontworpen heeft. Deze keer maakt ze met een rooskleurig badpak duidelijk dat ze naar de zomer snakt, om vervolgens twee festivaloutfits uit haar collectie voor te stellen aan haar bijna 80.000 volgers.

Positieve uitstraling

Die reageren stuk voor stuk lovend op de kiekjes. “Wauw, prachtfoto! Mooi badpak, staat je goed”, “Je lach, je positieve uitstraling, je zijn wie je bent maakt je een uniek persoon”, “Knappe look”, “Eindelijk een zonnestraaltje”, “Altijd toffe foto’s die je post, zoveel energie die je geeft aan heel wat mensen”, “Jij staat ook met alles. Knappe meid”, en “Mooie verschijning”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram