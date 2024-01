Valse naaktfoto van bekende Vlaamse influencers opgedoken: “Dit kan grote gevolgen hebben”

Céline Schraepen en Talisa Loup schrokken zich een hoedje toen ze plots een ‘naaktfoto’ van hun tweetjes tegenkwamen. Het blijkt een door artificiële intelligentie gegenereerde foto te zijn, vervalst dus. Céline roept haar volgers op om voorzichtig om te springen met beelden.

Vijf jaar geleden maakten de Beringse influencers Céline Schraepen en Talisa Loup een vakantiefoto waarop ze in bikini poseren op het strand van Ibiza. Onlangs ontdekten ze dat precies dezelfde foto de ronde doet, maar dan in hun blootje. De foto werd vervalst door AI waardoor het kiekje angstaanjagend authentiek lijkt.

Strafbaar

Céline deelde het nieuws op Instagram met de originele foto. “Er doet blijkbaar een ‘naaktfoto’ van Talisa en mij de ronde. Uiteraard gemaakt met AI (zie originele foto mét bikini’s aan). Echt kak dat zo’n dingen gebeuren en kunnen, maar goed. Bij deze: mochten jullie dus een naaktfoto van Talisa en mij zien passeren, het is niet echt. En voor die paar rotzakken die ertussen zitten: even een reminder dat het bezitten en verspreiden van zulke foto’s strafbaar is”, klinkt het.

Kwetsbare jongeren

De 32-jarige influencer bracht de politie inmiddels al op de hoogte. Ze benadrukt dat dergelijke vervalsingen een grote impact kunnen hebben op de slachtoffers. “We zijn al jaren online actief en we kennen de mogelijke gevaren. Maar het is vooral zielig dat mensen zich hiermee bezighouden. We willen dit graag onder de aandacht brengen, omdat jongeren en kwetsbare groepen hier vaak minder tegen bestand zijn en zich niet altijd bewust zijn dat dit zomaar kan gebeuren. Als je zoiets meemaakt kan dat zeer hard binnenkomen en grote gevolgen hebben”, legt ze uit in Het Nieuwsblad.

Foto: Instagram