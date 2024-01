‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck poseert in badpak: “Mooi, met of zonder blauwe plekken!” (foto)

Lynn Van Den Broeck krijgt heel wat reacties op een foto waarop ze geniet van een saunasessie. “Prachtige foto van een bloem van een vrouw”, wordt er gereageerd.

Maandag was het ‘Blue Monday’: je weet wel, die vervloekte maandag die beschouwd wordt als de dag waarop de meeste mensen zich somberder voelen dan op andere dagen. Lynn Van Den Broeck beleefde die dag in de sauna en deelde er een kiekje van. Van neerslachtigheid was bij haar geen sprake, al was het blauwe aspect ook wel van toepassing bij haar. Ze heeft immers twee opvallende blauwe plekken op haar been. “Hier ist blauwe plek ipv blue monday”, knipoogt de 30-jarige actrice – die de rol van Viv vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’ – erbij.

Te hard gesport

Gevraagd naar de oorzaak van de blauwe plekken, legt de vriendin van acteur Mathias Vergels uit dat ze “een beetje te hevig is geweest tijdens het sporten”. Maar de meeste volgers overladen haar met complimenten. “Knapperd”, “Mooie foto, met of zonder blauwe plekken!”, “Wat een super mooi badpak!”, “Prachtige foto van een bloem van een vrouw”, en “Wow, sexy!”, lezen we onder meer in de reacties.

