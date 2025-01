Valerie De Booser staat in sportieve outfit voor spiegel: “Geweldig!” (foto)

Op Instagram heeft Valerie De Booser wat nieuws gedeeld.

Al enige tijd baat Valerie De Booser ‘Club Core’ uit. Dat is een studio waar ze pilatesles geeft. Ter promotie staat ze zelf model, zo blijkt uit haar nieuwste post op Instagram.

Met maar liefst 142.000 volgers doet Valerie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook beelden met haar fans. En dat was dus recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

“Geweldig!”

We zien Valerie De Booser voor de spiegel poseren in een sportieve outfit. Veel meer dan een promopraatje voegt ze zelf niet toe, maar haar fans laten wél van zich horen. Aan lovende reacties dan ook geen gebrek. “Geweldig”, klinkt het. “🤌🏼🤍 Yes”, vult dochter Zita Wauters aan. “💪🏼🔥😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even: