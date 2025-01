Natalia maakt duidelijke keuze en daagt volgers uit: “Ik doe mee!” (video)

Op Instagram daagt Natalia haar fans uit.

Tournée Minérale staat weer voor de deur. In februari start de negende editie. Ook Natalia doet mee aan de alcoholvrije maand. Dat maakt ze duidelijk in een nieuwe post op het populaire sociale netwerk.

“Ik zeg JA tegen een maand zonder alcohol (of meer 🤷🏽‍♀️😉) want ik zeg JA tegen een betere nachtrust! En jij?”, lezen én horen we. Een duidelijke keuze én aansporing voor haar meer dan 369.000 volgers dus. Laatstgenoemden laten nu ook van zich horen, zo blijkt.

“Ik doe mee!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Ik doe mee”, klinkt het. “Zelfzorg is alles”, gaat het verder. “Schol zonder alcohol”, besluit een laatste fan nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Natalia gedeeld heeft.