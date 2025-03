Valerie De Booser deelt leuke selfie. Dochter Zita Wauters onder de indruk: “WAUW!” (foto)

Bij een leuke tijd horen dito beelden.

Dat vindt ook Valerie De Booser, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met niet minder dan 142.000 volgers deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat was onlangs niet anders.

In onderstaand album zien we Valerie genieten van een moment aan zee. Ze opent het album met een mooie selfie. “The voice of the sea speaks to the soul 🌊 #refuelyoursoul”, schrijft De Booser bij de beelden. En haar fans? Die zijn enthousiast!

“WAUW!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “WAUW”, reageert dochter Zita. “Mooi, die bril staat je goed”, gaat het verder. “Bloedmooie vrouw”, besluit een laatste volger nog. Tijd om zelf een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.