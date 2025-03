Heidi Klum leeft zich in elegante jurk volledig uit op trampoline (video)

Heidi Klum heeft het duidelijk naar haar zin!

Met maar liefst 12.4 miljoen volgers doet de dame het bijzonder goed op Instagram. Met de nodige regelmaat deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent weer niet anders.

We zien Heidi Klum in een prachtige jurk zich amuseren op een trampoline. Zelf voegt ze niet gek veel uitleg toe, maar haar vele fans zijn wél bereid om wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Dit is geweldig!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Dit is geweldig”, klinkt het. “Je bent zo mooi én grappig”, gaat het verder. “Wat een geweldige jurk”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op de afbeelding om de video te starten.