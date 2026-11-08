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Valentine Besard trekt alle aandacht met diep decolleté: “Ongetwijfeld de nieuwe Miss België!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Valentine Besard oogst heel wat lof met een prachtige selfie. “Een echte schoonheid!”, klinkt het.

Binnen enkele maanden wordt de mooiste vrouw van het land opnieuw verkozen. De kans is groot dat het felbegeerde kroontje naar Valentine Besard gaat, zo schreven we onlangs al. De 21-jarige vriendin van Ruben Van Gucht deelde op Instagram een selfie die haar prachtige uitstraling in de verf zet. Ze poseert in een zwarte blazer met daaronder een kanten topje met een diep decolleté.

Schoonheid

Ruben Van Gucht was er als de kippen bij om te reageren. Met een hartje maakte hij duidelijk wat hij van het kiekje vindt. Maar ook haar andere volgers zijn vol lof. “Wat ben je prachtig!”, “Knappie!”, “Amai, wat ben jij knap! Een echte schoonheid!” en “Ongetwijfeld de nieuwe Miss België! Sowieso de knapste en degene met het meeste talent! Ga ervoor!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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