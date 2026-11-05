Rihanna poseert gedurfd voor de kerstboom: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Rihanna krijgt heel wat complimenten voor een pikante kerstshoot. “Iconisch!”, wordt er gereageerd.

Op Kerstmis is het nog eventjes wachten, maar Rihanna geeft op Instagram alvast een voorsmaakje. De 38-jarige Barbadiaanse zangeres deelde enkele kiekjes waarop ze verleidelijk poseert in een rood-roze kanten body met een diep decolleté, een exemplaar van haar eigen lingeriemerk Savage X Fenty. “Als stout zijn betekent dat jij het cadeautje wordt!”, knipoogt ze erbij.

Muze

En of haar volgers de foto’s kunnen smaken! “Een muze!”, “Iconisch, meid! Ja, laat de feestdagen maar beginnen!”, “Perfectie!”, “Koningin!”, “Kerstmis valt dit jaar vroeg!”, “Voor altijd een diva!”, “De kerstman zal het moeilijk krijgen om dit cadeautje te overtreffen…” en “Adembenemend mooi!”, klinkt het in de reacties.

when being naughty makes you the gift! @SavageXFenty https://t.co/srxHPOHCeY — Rihanna (@rihanna) November 5, 2026

Foto: Shutterstock