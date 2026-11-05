HomeNieuwsEntertainmentRihanna poseert gedurfd voor de kerstboom: "Adembenemend mooi!" (foto's)
Entertainment

Rihanna poseert gedurfd voor de kerstboom: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
22

Rihanna krijgt heel wat complimenten voor een pikante kerstshoot. “Iconisch!”, wordt er gereageerd.

Op Kerstmis is het nog eventjes wachten, maar Rihanna geeft op Instagram alvast een voorsmaakje. De 38-jarige Barbadiaanse zangeres deelde enkele kiekjes waarop ze verleidelijk poseert in een rood-roze kanten body met een diep decolleté, een exemplaar van haar eigen lingeriemerk Savage X Fenty. “Als stout zijn betekent dat jij het cadeautje wordt!”, knipoogt ze erbij.

Muze

En of haar volgers de foto’s kunnen smaken! “Een muze!”, “Iconisch, meid! Ja, laat de feestdagen maar beginnen!”, “Perfectie!”, “Koningin!”, “Kerstmis valt dit jaar vroeg!”, “Voor altijd een diva!”, “De kerstman zal het moeilijk krijgen om dit cadeautje te overtreffen…” en “Adembenemend mooi!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Shutterstock

Blijf niks missen!

Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven van Zita.be en Zita Cinenews. Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ hebben iets te vieren: “Zalig, proficiat!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel