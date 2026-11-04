HomeNieuwsEntertainmentKlaasje Meijer (ex-K3) poseert sensueel in badjas: "Zo knap!" (foto)
Entertainment

Klaasje Meijer (ex-K3) poseert sensueel in badjas: “Zo knap!” (foto)

Den B.
Door Den B.
19

Klaasje Meijer heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Prachtige foto’s, Klaasje!”, klinkt het.

Klaasje Meijer gaf onlangs een interview aan Billie, het lifestylemagazine van Het Nieuwsblad. De 31-jarige voormalige K3-zangeres liet zich voor de gelegenheid ook fotograferen. Zo poseerde de mama van één in een witte badjas met een bijpassende handdoek rond haar hoofd gewikkeld.

Schoonheid

Het duurde niet lang voor de eerste complimenten binnenstroomden. “Prachtige foto’s, Klaasje!”, “Wat een knap gezicht! En wat een mooie ogen!”, “Prachtig!”, “Zo knap!” en “Wat een mooie vrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

Blijf niks missen!

Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven van Zita.be en Zita Cinenews. Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Ruben Van Gucht “was er ziek van” toen Charlotte Van Looy verliefd werd op iemand anders
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel