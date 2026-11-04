Klaasje Meijer (ex-K3) poseert sensueel in badjas: “Zo knap!” (foto)

Klaasje Meijer heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Prachtige foto’s, Klaasje!”, klinkt het.

Klaasje Meijer gaf onlangs een interview aan Billie, het lifestylemagazine van Het Nieuwsblad. De 31-jarige voormalige K3-zangeres liet zich voor de gelegenheid ook fotograferen. Zo poseerde de mama van één in een witte badjas met een bijpassende handdoek rond haar hoofd gewikkeld.

Schoonheid

Het duurde niet lang voor de eerste complimenten binnenstroomden. “Prachtige foto’s, Klaasje!”, “Wat een knap gezicht! En wat een mooie ogen!”, “Prachtig!”, “Zo knap!” en “Wat een mooie vrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram