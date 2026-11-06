Wanneer zet je het best je kerstboom? Dit is de ideale datum!

Kan jij ook niet wachten om je kerstboom boven te halen? Dan hebben we goed nieuws!

Halloween ligt achter ons en stilaan beginnen we weer aan Kerstmis te denken. Maar wanneer zet je nu eigenlijk het best je kerstboom? Volgens experts van prijsvergelijkingswebsite Idealo bestaat daar een ideale datum voor. En die valt dit jaar vroeger dan je misschien zou denken!

Oude traditie

Volgens een oude christelijke traditie wordt de kerstboom gezet bij het begin van de advent, de periode waarin christenen zich voorbereiden op Kerstmis. Die begint elk jaar op de vierde zondag vóór Kerstmis. In 2026 valt die op zondag 29 november. Je mag dus binnenkort al aan de slag!

Geen verplichting

Wie een echte kerstboom koopt, wacht vaak tot begin december, zodat die tijdens de feestdagen nog mooi groen is. Maar volgens de experts hoef je je helemaal niet aan een bepaalde datum te houden. “Er bestaat geen juiste of foute datum. Het beste moment om te versieren is simpelweg wanneer je er zelf het gelukkigst van wordt”, klinkt het.

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