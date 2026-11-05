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Entertainment

Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ hebben iets te vieren: “Zalig, proficiat!”

Den B.
Door Den B.
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Heuglijk nieuws voor Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’! Ze zijn immers tien jaar getrouwd.

Tien jaar geleden vonden Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen de liefde bij elkaar dankzij hun deelname aan het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Het koppel besloot om getrouwd te blijven en inmiddels hebben ze twee kinderen: zoon Xander en dochter Alicia.

Tinnen huwelijk

Het koppel deelde op Instagram een foto uit de tijd van ‘Blind Getrouwd’ en eentje van nu. “Toen… en nu”, schrijven ze erbij. “Proficiat! Nog altijd een stralend koppel, met twee prachtige kindjes!”, reageert een volger. “Gefeliciteerd met jullie huwelijksverjaardag!”, “Zalig! Proficiat, wat gaat de tijd snel!” en “Proficiat en nog heel veel liefde en geluk!”, lezen we verder in de reacties.

Foto: VTM

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