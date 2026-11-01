Shauna Dewit uit ‘De Verraders’: “Iemand wilde me 750 euro betalen voor een foto van mijn poep”

Shauna Dewit onthult in een interview dat ze ooit 750 euro aangeboden kreeg voor een foto van haar blote poep. “Gestoord toch?”, klinkt het.

Shauna Dewit kon je tot voor kort bewonderen in ‘De Verraders’, al werd ze vorige week weggestemd. De 27-jarige spring-in-’t-veld is in het echte leven contentmaker, een beroep waar soms nogal meewarig over gedaan wordt. Alsof contentmakers veel geld verdienen door weinig te doen. “Dat komt door al die influencers die naar Dubai gaan om fake reclame te maken en zich te laten volspuiten. Ik gruwel van het woord influencer, ik ben een contentcreator. En wie beweert dat wij niet hard werken: bitch, please. Ik doe álles: creatieve ideeën bedenken, marketing, filmen, monteren, boekhouding en mails beantwoorden. Er wordt verwacht dat wij als machines continu video’s posten, maar we zijn ook maar mensen. Ik heb al twee keer een burn-out gehad. In die periodes sliep ik niet meer, was ik constant moe en weende ik om het minste. Mijn grootste probleem: ik kan moeilijk nee zeggen. Live life to the fullest, da’s m’n motto. Eerder dit jaar ging het opnieuw de verkeerde kant op, maar gelukkig heb ik intussen een goeie entourage. Zij hebben op tijd aan de noodrem getrokken”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Samenwerkingen

En of ze dan wel degelijk veel geld verdient? “Ik mag niet klagen, ik heb verschillende samenwerkingen met bekende merken. Een concreet bedrag kan ik niet noemen, want bij zulke grote deals moet je een geheimhoudingscontract tekenen. Slechts 1 procent van alle contentcreators en influencers in België kan daar trouwens fulltime van leven”, luidt het.

Bizarre verzoekjes

Shauna heeft meer dan twee miljoen volgers op Instagram. Al brengt die bekendheid ook minder leuke kanten met zich mee, zoals vreemde verzoekjes van fans. “Oh ja! Dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag of ik een onderbroek wil opsturen. Of een foto van mijn voeten. Iemand wilde me zelfs ooit 750 euro betalen voor een close-up van m’n anus terwijl ik kak. Gestoord toch? Ik heb daar dan maar 900 euro voor gevraagd”, lacht ze.

Terugsturen

Shauna weet inmiddels wel raad met zulke ongewenste berichten. “Intussen blokkeert Instagram zulke foto’s, maar vroeger kreeg ik ook vaak dickpics. Ik bewaarde ze allemaal in een aparte map op mijn gsm. Als ik er dan weer eentje kreeg, stuurde ik een van die vorige foto’s als antwoord. Dat werkte heel goed. Ik heb trouwens ook al eens een foto van een foef gekregen”, besluit ze.

Hieronder zie je hoe Shauna reageerde toen ze ontdekte wie de verraders zijn:

Foto: Instagram