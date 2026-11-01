Kim Engelbosch geniet in bikini van vakantie: “Prachtige foto!” (foto)

Kim Engelbosch heeft een zomerse foto gedeeld op Instagram.

Kim Engelbosch vertoeft momenteel in warmere oorden dan wij. Het 44-jarige model en influencer geniet op Ibiza van temperaturen boven de 20 graden. En met het zonnetje op haar gezicht kan een bikini natuurlijk niet ontbreken. Ze postte op Instagram een leuk kiekje waarop ze in een donkerblauwe bikini van een cocktail geniet. “Aperitivo time”, glundert ze bij de foto.

Lieve volgers

Zowel op Instagram als Facebook wensen haar volgers haar een fijne vakantie toe. “Geniet er met volle teugen van, Kim”, “Zo mooi!” en “Prachtige foto, Kim!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram