‘Knapste golfster ter wereld’ verdedigt pikante foto’s na kritiek: “Ik ben trots op mijn lichaam”

Paige Spiranac, die weleens de ‘knapste golfster ter wereld’ wordt genoemd, bijt op Instagram van zich af na kritiek op haar gewaagde kiekjes. “Als je daar aanstoot aan neemt, dan heb je zelf de mogelijkheid om je dochters op te voeden zoals jij dat wilt”, klinkt het.

Paige Spiranac is een Amerikaanse voormalige professionele golfster die regelmatig gedurfde foto’s op haar socials deelt. Inmiddels heeft ze meer dan vier miljoen volgers op Instagram. Tijdens een vragenronde op Instagram kreeg ze de vraag of ze “door haar lichaam te gebruiken om views te krijgen, een verkeerd signaal geeft aan jonge meisjes die beginnen met golfen”. De 33-jarige influencer reageerde daar duidelijk op. “97% van mijn volgers bestaat uit mannen tussen 25 en 50 jaar. Mijn content wordt niet bekeken door jonge meisjes of jongens”, klinkt het.

Geen voorbeeldfunctie

Verder geeft ze aan dat ze zich op die manier wil kunnen uitdrukken. “Ik ben trots op mijn lichaam en persoonlijk vind ik dat ik mezelf moet kunnen uitdrukken zoals ik dat zelf wil. Ik heb nooit gezegd dat anderen mijn voorbeeld moeten volgen en ik ben altijd eerlijk geweest over de voor- en nadelen van het uitbouwen van een merk rond je fysieke uitstraling”, schrijft ze.

Verantwoordelijkheid van ouders

Daarnaast vindt ze dat ouders zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden. “Als je daar aanstoot aan neemt, dan heb je zelf de mogelijkheid om je dochters op te voeden zoals jij dat wilt. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de vrijheid om mezelf te uiten. Niets hiervan is goed of fout. Het komt gewoon neer op een persoonlijke mening”, besluit ze.

Foto: Instagram